Novità WhatsApp, sarà possibile nascondere lo stato ‘online’

La nuova funzione consentirà di scegliere se mostrare o meno il proprio stato nella chat Whatsapp, sarà anche possibile escludere solo alcuni utenti. Il sito ‘Wabetainfo‘ ha lanciato una piccola “indiscrezione” riguardo le ultime novità in casa Meta. L’app di messaggistica di proprietà Meta, stessa “famiglia” di Facebook ed Instagram, pare stia per lanciare un grande novità.

La novità Whatsapp

L’app di messaggistica Whatsapp ci da la possibilità di visionare lo “stato” del nostro interlocutore, come di qualsiasi numero salvato in rubrica, tramite una chat. “Online” questa la scritta che compare sotto il nome dell’interlocutore quando questo sta utilizzando l’app. Oltre allo “stato” Whatsapp permette anche di mostrare l’ora e data dell’ultimo accesso. Quando non si sta utilizzando l’app infatti dove prima compariva l’online dovrebbe invece comparire l’ora dell’ultimo accesso. Il suddetto “last seen” può essere però nascosto, già da tempo, in modo tale da nascondere quando si ha utilizzato l’app l’ultima volta.

Le novità in arrivo sembrerebbero dare la capacità di poter applicare le stesse opzioni dell’ultimo accesso anche al proprio “stato”. Le indiscrezioni pubblicate da Wabetainfo riguarderebbero una versione, ancora in sperimentazione, per IOS. Tramite uno screen dell’ipotetico nuovo menù il sito d’informatica ha cercato di far capire come si dovrebbe procedere per eliminare “l’online”.

Il nuovo menù ‘privacy’

Nella sezione ‘Privacy’ di Whatsapp dovrebbe infatti comparire l’opzione “Last seen & Online”, “ultimo accesso e Online”. Una volta cliccata questa opzione dovrebbe quindi comparire la schermata che da la possibilità di scegliere il proprio “ultimo accesso”. “Tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto, nessuno” queste le scelte per “l’ultimo accesso”. Queste opzioni sono già in vigore per, entrando nella sezione “Privacy” dell’app è già possibile la scelta. La novità infatti, mostrata nello screen pubblicato da Wabetainfo, sarebbe la possibilità di poter applicare le stesse opzioni allo ‘stato’.

Lo screen mostra infatti che sotto l’elenco di opzioni dell’ultimo accesso dovrebbe apparire “who can see when I’m online”, chi può vedere quando sono online. Subito dopo elencate le due opzioni di scelta: “tutti, come l’ultimo accesso”. Sarà quindi possibile allineare le due scelte, decidendo così di poter mostrare il proprio ultimo accesso e stato “online” a nessuno, tutti o alcuni.

Lo “schermo” pubblicato da Wabetainfo è quello di un Iphone, ma il sito precisa che nonostante questo pare che la nuova opzione, quando disponibile, arriverà anche su Android e Whatsapp Web. Non si è ancora a conoscenza di una data precisa ma si presume la presenza della novità, almeno, nella versione ‘beta’ nel breve tempo.