Si avvicina la rivoluzione WhatsApp, messaggi modificabili dopo l’invio

Presto Meta lancerà un aggiornamento che permetterà di modificare i messaggi WhatsApp dopo l’invio. È sicuramente una delle funzioni più richieste dagli oltre 2 miliardi di utenti e, adesso, l’azienda sembra intenzionata ad ascoltarli. Come si capisce dal tweet di uno Wabetainfo, sempre ben informato sulle novità di WhatsApp, presto potremo cambiare il testo di un messaggio dopo averlo inviato.

COME MODIFICARE IL MESSAGGIO WHATSAPP

Pressione lunga sul messaggio che si vuole correggere, così da selezionarlo. Clic sul menu a 3 punti e poi clic su Edit o Modifica nella versione italiana. Fatte le modifiche, poi, il messaggio potrà in qualche modo essere spedito di nuovo.

Non è ancora chiaro se sarà sempre possibile modificare il testo di un messaggio o se ci sarà una sorta di finestra temporale in cui sarà possibile effettuare la modifica, e soprattutto se i messaggi modificati saranno caratterizzati da una qualche evidenziazione che renda più chiaro il fatto che hanno subìto una correzione. Ma è probabile che sia così, vista la situazione analoga in cui appare la scritta «Questo messaggio è stato cancellato» riguardo ai messaggi rimossi.

Poche certezze anche riguardo a quanto questa funzione diventerà disponibile agli utenti WhatsApp. L’immagine di Wabetainfo, infatti, fa riferimento all’ultima versione beta di WhatsApp Android e, dunque, tutto fa pensare al fatto che la rivoluzione sia vicina. I beta tester stanno già provando la nuova funzione, ma ancora non ci sono notizie su quando verrà lanciata definitivamente.