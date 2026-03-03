PUBBLICITÀ
Nuovo arresto per Biagio D’Alterio, nel 2019 trascorreva la latitanza a Giugliano

Redazione Internapoli
Tra le persone arrestate all’alba a Napoli figura anche il 58enne Biagio D’Alterio, indicato dagli inquirenti come braccio destro di Ciro Mauro, capo dell’omonimo clan attivo nel Rione Sanità.

D’Alterio non è nuovo alle cronache giudiziarie. Era già stato arrestato nel 2019, quando i carabinieri fecero irruzione in un’abitazione di Giugliano in Campania dove si nascondeva dopo essere riuscito a sottrarsi alla cattura il 26 novembre 2019, nell’ambito dell’operazione “Stella Nera”.

A suo carico, negli anni, sono state contestate accuse pesanti: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione aggravata, porto e detenzione aggravata di arma comune da sparo, nonché detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

L’arresto si inserisce nel più ampio quadro delle attività investigative coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, volte a colpire le strutture operative e i vertici dei gruppi criminali attivi tra il centro di Napoli e l’area nord della provincia. Le indagini proseguono per definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.

