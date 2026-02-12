Nuovo aumento delle sigarette, da domani rincaro di 30 centesimi a pacchetto

Nuovi aumenti per le sigarette. Scatta domani, venerdì 13 gennaio, la terza tranche di rincari dei prezzi di prodotti di tabacchi lavorati.
Dopo l’aumento di 30 centesimi già partito per Philip Morris ed altre marche il 16 gennaio (le Marlboro sono ora a 6,80 a pacchetto), e i nuovi prezzi in tabaccheria per alcune marche di sigari, sigaretti e trinciati del 30 gennaio, con decorrenza 13 febbraio 2026 varia il costo di 75 elementi marche tra sigarette, sigari, sigaretti e trinciati.
Sul portale dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata l’anteprima dei nuovi listini. Si tratta di un elenco che contiene i nuovi prezzi per pacchetti come Camel, Benson&Hedge, Winston e anche per i trinciati.
Anche in questo caso gli aumenti arrivano fino a 30 centesimi in virtù delle nuove accise sui tabacchi.
