PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàEconomiaNuovo aumento di benzina e diesel, alle stelle i prezzi del carburante
Economia

Nuovo aumento di benzina e diesel, alle stelle i prezzi del carburante

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nuovo aumento di benzina e diesel, alle stelle i prezzi del carburante
Nuovo aumento di benzina e diesel, alle stelle i prezzi del carburante
PUBBLICITÀ

Proseguono le brutte notizie sul fronte carburanti per gli automobilisti italiani. La salita dei prezzi di benzina e diesel ai distributori prosegue senza soste, raggiungendo un livello che non si vedeva da un po’ di mesi.

In particolare, il costo del gasolio non era così alto dallo scorso 18 marzo. E c’è il rischio questi aumenti possano proseguire, anche nel corso dei prossimi giorni.

PUBBLICITÀ

Nuovo aumento di benzina e diesel, alle stelle i prezzi del carburante

Entrando più nel dettaglio, grazie alle consuete rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Staffetta Quotidiana, oggi il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,721 euro/litro, con un aumento di 4 millesimi rispetto alle precedenti rilevazioni. Più alta la crescita del diesel, oggi quotato 1,685 €/l: appunto un record nel corso degli ultimi otto mesi.

Ovviamente più cari i costi al servito (1,860 euro/litro per la benzina e 1,823 €/l per il diesel), così come i prezzi in autostrada, dove entrambi i carburanti al servito superano ampiamente quota 2 euro al litro. Non sono mancati degli aumenti anche per metano e GPL, anche se in maniera ridotta.

E c’è il rischio questi aumenti possano proseguire anche la prossima settimana, anche se le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono piuttosto stabili. Tuttavia, i problemi arrivano dalle condizioni geopolitiche, soprattutto per la situazione tra Russia ed Ucraina, ed anche dalle stime dell’OPEC+, con un ribasso sulle previsioni di domanda di petrolio per il 2026. Dunque, le sensazioni per quanto riguarda i prossimi giorni non sono positive.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati