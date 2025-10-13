PUBBLICITÀ
Nuovo ribaltone in arrivo in casa Giugliano, mister Cudini verso l’addio

Di Nicola Avolio
E’ degli ultimi minuti la notizia dell’assai probabile divorzio tra il Giugliano e Mirko Cudini. Il mister, chiamato dopo appena due giornate di campionato dopo la rescissione consensuale con Gianluca Colavitto, ha finora raccolto appena 4 punti in 7 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte il ruolino di marcia).

La società, al netto dei risultati raccolti fin qui dall’allenatore marchigiano, sembra essere orientata sempre più verso un ennesimo cambio di guida tecnica: si tratterebbe, in caso di effettivo addio di Cudini, del terzo allenatore che andrebbe a sedersi sulla panchina gialloblù in appena 10 giornate di campionato.

L’ultima vittoria risale allo scorso 6 settembre, quell’1-0 contro il Foggia che corrisponde anche all’esordio di Cudini sulla panchina del Giugliano. In quanto al possibile successore, tra i nomi più caldi in circolazione nelle ultime ore figura quello di Paolo Cannavaro: l’ex capitano del Napoli era tra l’altro presente in tribuna al “De Cristofaro” in occasione del match tra Giugliano e Catania, terminato 0-3 per gli etnei.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

