Nuovo ribaltone in arrivo in casa Giugliano, mister Cudini verso l’addio

E’ degli ultimi minuti la notizia dell’assai probabile divorzio tra il Giugliano e Mirko Cudini. Il mister, chiamato dopo appena due giornate di campionato dopo la rescissione consensuale con Gianluca Colavitto, ha finora raccolto appena 4 punti in 7 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte il ruolino di marcia).
La società, al netto dei risultati raccolti fin qui dall’allenatore marchigiano, sembra essere orientata sempre più verso un ennesimo cambio di guida tecnica: si tratterebbe, in caso di effettivo addio di Cudini, del terzo allenatore che andrebbe a sedersi sulla panchina gialloblù in appena 10 giornate di campionato.
L’ultima vittoria risale allo scorso 6 settembre, quell’1-0 contro il Foggia che corrisponde anche all’esordio di Cudini sulla panchina del Giugliano. In quanto al possibile successore, tra i nomi più caldi in circolazione nelle ultime ore figura quello di Paolo Cannavaro: l’ex capitano del Napoli era tra l’altro presente in tribuna al “De Cristofaro” in occasione del match tra Giugliano e Catania, terminato 0-3 per gli etnei.