Oltre 3 kg di droga scovati nel condominio ad Acerra, arrestato 34enne

Nella mattinata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, con l’ausilio di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 34enne ad Acerra, dove hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 96 grammi circa, altri 8 involucri contenenti circa 20 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, gli operatori, nell’ambito del medesimo servizio, hanno controllato uno stabile in via Madonnelle ad Acerra, rinvenendo, in un’area condominiale, circa 860 grammi di marijuana, 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,6 kg, oltre 300 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.