PUBBLICITÀ
HomeCronacaOltre 3 kg di droga scovati nel condominio ad Acerra, arrestato 34enne
CronacaCronaca locale

Oltre 3 kg di droga scovati nel condominio ad Acerra, arrestato 34enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Oltre 3 kg di droga scovati nel condominio ad Acerra, arrestato 34enne
Oltre 3 kg di droga scovati nel condominio ad Acerra, arrestato 34enne
PUBBLICITÀ

Nella mattinata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, con l’ausilio di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 34enne ad Acerra, dove hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 96 grammi circa, altri 8 involucri contenenti circa 20 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per il confezionamento della droga.

PUBBLICITÀ

Ancora, gli operatori, nell’ambito del medesimo servizio, hanno controllato uno stabile in via Madonnelle ad Acerra, rinvenendo, in un’area condominiale, circa 860 grammi di marijuana, 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,6 kg, oltre 300 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati