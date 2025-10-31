PUBBLICITÀ
HomeCronacaOltre 6 kg di droga nascosti nello scantinato, arrestato 39enne a Fuorigrotta
CronacaCronaca locale

Oltre 6 kg di droga nascosti nello scantinato, arrestato 39enne a Fuorigrotta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Oltre 6 kg di droga nascosti nello scantinato, arrestato 39enne a Fuorigrotta
Oltre 6 kg di droga nascosti nello scantinato, arrestato 39enne a Fuorigrotta
PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano, Luigi Filaseta (classe 1986) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto in zona Fuorigrotta, dove hanno rinvenuto 10 panetti di eroina del peso complessivo di oltre 5 kg e un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati