Oltre un chilo di droga in casa, 31enne in manette a Chiaiano

Di Gianluca Spina
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini ucraine, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Arenella e Vomero, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, oltre 1 kg di marijuana, circa 90 grammi hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

