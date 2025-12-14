Omicidio a Miano, parla il pentito:«Il ras disse che aveva il sangue della famiglia a terra»

PUBBLICITÀ

Una batteria di fuochi per festeggiare una missione di morte. Un episodio non gradito tanto da determinare un cambio di casacca all’interno delle varie fazioni di Miano che alla lunga peserà sui futuri assetti. C’è anche questo nei numerosi verbali redatti grazie al contributo del collaboratore di giustizia Emanuele Palmieri, un episodio avvenuto poco dopo l’omicidio del ras Salvatore Milano: ”Dopo l’omicidio di Salvatore Milano, che era parente di Loredana Russo, moglie di Isaia Luca, Genny Catone e Vignati si recarono a casa di Totore “ociucco”, e chiesero se potevano sparare una batteria di fuochi quasi come se volessero festeggiare l’accaduto. Questa circostanza non poteva non incidere su Luca Isaia che infatti appena lo seppe, ritenendoli responsabili dell’omicidio dello zio della moglie, mandò su Facebook un messaggio a Scognamiglio Pasquale dicendogli che entrambi avevano il sangue della famiglia a terra. Faceva riferimento all’omicidio di Milano per la sua famiglia e all’omicidio di Totoriello Scognamiglio per gli altri. Luca chiese attraverso quel messaggio di potersi incontrare il più presto possibile con Scognamiglio Pasquale, rappresentando che li avrebbe potuti aiutare a fare la guerra al gruppo di Miano. Noi avevamo delle perplessità, avevamo paura che potesse esser un’imboscata ed allora io dissi a Pasquale Scognamiglio di organizzare con Isaia un appuntamento al bar Makere, che si trova a Giugliano. Mentre io attendevo al bar, Scognamiglio Pasquale, Scognamiglio Giovanni e Tony e Fabio Pecoraro e Ronga Salvatore a bordo di una fiat punto Evi invece giravano per le due rotonde per controllare che non accadesse nulla. Ci eravamo accordarti nel senso che io avrei dato l’ok all’arrivo di Isaia. Quando arrivò Isaia e si sedette accanto a me, come prima cosa controllai che fosse disarmato, quindi avvisai lo zio, così chiamavo Scognamiglio Pasquale, che era tutto a posto, e si unirono nel bar a me, Isaia, Scognamiglio Pasquale e gli altri soggetti che erano in macchina con lui. Lo zio invitò quindi Isaia a parlare e lui disse che aveva subito delle cattiverie dal gruppo di Catone, che aveva il sangue a terra a causa della morte di Milano Salvatore, che voleva vendicarsi anche lui e che quindi ci avrebbe aiutato”.