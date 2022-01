Omicidio Bacio Terracino alla Sanità, clamorosa assoluzione per Apice: “Non è lui quello del video”

Quel video fece il giro del mondo. Un killer della camorra che uccide il bersaglio in mezzo a decine e decine di persone. È la storia dell’omicidio di Mariano Bacio Terracino avvenuto in via Vergini nel ‘cuore’ del rione Sanità. Nell’appello bis per l’unico imputato Costanzo Apice è arrivata una clamorosa assoluzione. Questo quanto stabilito dai giudici della V Corte d’Assise d’Appello che hanno assolto l’uomo accogliendo in toto le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Claudio Davino. Apice in primo grado e in Appello per quel delitto aveva rimediato l’ergastolo, mentre la Cassazione aveva poi rinviato il procedimento ai giudici di secondo grado.

Gli ermellini accolsero la tesi della difesa secondo cui la figura dell’assassino ripreso nel video non corrispondeva a quella dell’imputato. L’omicidio avvenne nel maggio del 2009 e Apice fu arrestato il successivo 19 novembre sul presupposto che fosse lui la persona ripresa nelle immagini. Prova su cui si è fondata la condanna in primo grado, poi confermata in appello. Ora il valore di quel filmato è stato definitivamente sconfessato dai giudici