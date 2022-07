Omicidio di Annamaria Palmieri ‘Nino D’Angelo’ a Napoli, il boss rischia l’ergastolo

Carcere a vita. Questa la richiesta formulata ieri dalla Procura per il boss Francesco Silenzio in relazione all’omicidio di Annamaria Palmieri ‘Nino D’Angelo’, delitto avvenuto al Bronx di San Giovanni a Teduccio. È comunque tutto il clan Silenzio a rischiare pene esemplari considerate le richieste formulate ieri a loro carico nel processo che si svolge con rito abbreviato (formula che comporta in caso di condanna lo ‘sconto’ di un terzo della pena).

Queste le richieste formulate nei confronti dei ras e gregari del gruppo Sergio Acampora, 15 anni; per il collaboratore di giustizia Antonio Costabile che ha fatto luce sul delitto Palmieri la richiesta è stata di 8 anni; Pasqualina Di Leo, 20 anni; Ferdinando Di Pede, 18 anni e 6 mesi; Tobia Esposito, 15 anni; Mariglien Lazli, 20 anni; Vincenzo Marigliano, 15 anni; Salvatore Mauro, 15 anni; Antonio Morra, 20 anni; Demetrio Morra, 20 anni; LuigiPagano,15anni;RaffaelePane, 13 anni; Salvatore Prisco, 15 anni; Giovanni Ranavolo, 20 anni; Claudia Rizzo, 15 anni; Alfonso Silenzio, 20 anni; Chiara Silenzio, 20 anni; Francesco Pio Silenzio, 10 anni; Leandro Silenzio, 12 anni. Più di venti affiliati al gruppo, cosca che adesso trema.