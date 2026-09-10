Omicidio di Gelsomina Verde, chiesti 30 anni di carcere per De Lucia e Rinaldi

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La procura generale di Napoli ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di di reclusione inflitta al termine di un processo con il rito abbreviato da il gup di Napoli Valentina Giovanniello nei confronti di Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, alias o Vichingo, arrestati il 27 luglio 2023 e ritenuti componenti del commando che assassinò brutalmente la 21enne Gelsomina Verde. Presenti in aula la mamma e il fratello della ragazza e gli avvocati tra cui Gianmario Siani ed Liana Nesta, rispettivamente legali della Fondazione Polis e dei parenti stretti della vittima.

La madre della vittima, Anna Lucarelli, sempre presente insieme con l’altro figlio Francesco alle udienze, si è scagliata contro i condannati, collegati in videoconferenza, ed è stata accompagnata all’esterno dell’aula del tribunale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Gelsomina Verde venne prelevata e portata nel luogo dove poi venne assassinata da tre persone: una si sedette sul lato passeggero della sua auto e le altre due – gli attuali imputati, in possesso dell’arma usata per il delitto – seguirono la vettura di Gelsomina fino al luogo dove venne assassinata, a colpi di pistola, da Ugo De Lucia, cugino di Luigi De Lucia.

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La precedente condanna per l’omicidio di Gelsomina Verde