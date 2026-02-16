PUBBLICITÀ
Omicidio Jlenia: sopralluogo dei RIS di Parma a casa di Giuseppe Musella

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Sopralluogo del RIS di Parma nell’abitazione di Giuseppe Musella, dove i militari stanno effettuando rilievi da circa due ore. Il 25enne si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte della sorella, Jlenia Musella, uccisa lo scorso 3 febbraio nel Rione Conocal, alla periferia est di Ponticelli.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la tragedia sarebbe maturata al culmine di una lite per futili motivi. Durante la discussione, il giovane avrebbe aggredito la sorella, colpendola con una coltellata alla schiena risultata fatale. Inutile la corsa disperata all’ospedale Ospedale Villa Betania: per la 22enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

