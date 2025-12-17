Omicidio al Vulcano Buono, vigilante condannato a 24 anni di carcere

PUBBLICITÀ

La Corte di Assise di Napoli ha condannato a 24 anni e 6 mesi Emanuele Michele De Luca, il vigilante di 22 anni che il 29 luglio 2023 ha ucciso a coltellate il 28enne Domenico Esposito al culmine di una lite scoppiata per un pneumatico forato nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola.

La Procura aveva chiesto l’ergastolo contestando l’omicidio volontario aggravato da motivi futili e abietti. Alla lite parteciparono oltre che l’imputato e la vittima anche il padre di quest’ultima.

PUBBLICITÀ

Nella sua arringa il legale della difesa, Mario Griffo, aveva chiesto il riconoscimento del reato di eccesso colposo di legittima difesa, l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi e il riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione di un terzo della pena. Alla lettura del dispositivo della sentenza erano presenti la madre e la sorella della vittima, e il padre e il fratello dell’imputato.