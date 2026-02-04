PUBBLICITÀ
HomeCronacaOmicidio Ylenia Musella a Ponticelli, arrestato il fratello Giuseppe
CronacaCronaca localePrimo Piano

Omicidio Ylenia Musella a Ponticelli, arrestato il fratello Giuseppe

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Omicidio Ylenia Musella a Ponticelli, arrestato il fratello Giuseppe
Omicidio Ylenia Musella a Ponticelli, arrestato il fratello Giuseppe
PUBBLICITÀ

Un femminicidio si è consumato ieri pomeriggio a Ponticelli. La vittima è Ylenia Musella, 22 anni, uccisa con una coltellata alla schiena. La giovane presentava anche evidenti segni di percosse al volto.

La Polizia di Stato ha fermato il fratello, Giuseppe Musella, 28 anni, che si era reso irreperibile dopo il delitto. L’uomo è stato rintracciato e condotto nel carcere di Secondigliano, dove gli è stato notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli con l’accusa di omicidio volontario.

PUBBLICITÀ

Ylenia è stata trasportata in auto all’ospedale evangelico Villa Betania, già in condizioni gravissime a causa delle lesioni riportate a organi vitali. I medici ne hanno constatato il decesso poco dopo il ricovero. Non è ancora chiaro chi si trovasse a bordo della vettura che ha accompagnato la giovane in ospedale e che si è allontanata subito dopo. Sono in corso accertamenti tramite i sistemi di videosorveglianza.

La famiglia risiede nel rione Conocal, a Ponticelli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare. Non risultano denunce precedenti presentate dalla vittima. L’arma del delitto non è stata ancora rinvenuta.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Napoli, con le indagini affidate alla Squadra mobile.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati