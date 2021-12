Variante Omicron, l’annuncio da Pfizer: “Vaccino adattato a primavera”

L’obiettivo per la primavera è avere un vaccino anti-Covid Pfizer che dovrà essere adattato alla variante Omicron del coronavirus pandemico. In un’intervista pubblicata dal quotidiano elvetico in lingua tedesca Blick, Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, spiega che il gruppo sta lavorando su due fronti. Da un lato sta studiando l’efficacia dell’attuale vaccino contro le varianti di Sars-CoV-2 attualmente emergenti, e allo stesso tempo sta lavorando a una nuova versione del prodotto.

Dal naso che cola al mal di testa, i ‘nuovi’ sintomi del Covid con la variante Omicron

Molto più contagiosa, ma anche (apparentemente) in grado di causare una malattia meno grave. La variante Omicron è così complessa da aver trasformato radicalmente il virus originale del SARS-CoV-2. I sintomi, infatti, appaiono decisamente diversi e molto più lievi, nonostante la capacità di diffondersi di Omicron sia in grado di superare in parte la barriera del vaccino per quel che riguarda il contagio.

Come scrive Simone Pierini per Il Messaggero, diversi studi realizzati in tutto il mondo hanno dimostrato che, a differenza del virus originale, la variante Omicron sembra colpire più i bronchi rispetto ai polmoni. Uno studio dell’Università di Hong Kong ha permesso di stabilire addirittura una velocità di replica di Omicron pari a 70 volte quella della variante Delta. Una spiegazione potrebbe arrivare proprio dal fatto che con Omicron, il virus tende a colpire più i bronchi che i polmoni.