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Il gesto simbolico di Rachele, sconfigge il cancro e dona la ‘Campanella’ all’ospedale Loreto Mare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Il gesto simbolico di Rachele, sconfigge il cancro e dona la 'Campanella' all'ospedale Loreto Mare
Il gesto simbolico di Rachele, sconfigge il cancro e dona la 'Campanella' all'ospedale Loreto Mare
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Alla fine dell’ultimo ciclo di terapie previsto, Rachele ha scelto di donare una “Campanella del Sollievo”, con tanto di targa, all’Oncologia del presidio ospedaliero Loreto Mare, a Napoli, dove ha curato la sua malattia.

Il gesto simbolico di Rachele, sconfigge il cancro e dona la ‘Campanella’ all’ospedale Loreto Mare

La Campanella è un simbolo internazionale che si usa in molti paesi e diffuso in molti reparti di Oncologia. Suonarla è un rito simbolico di gioia e rinascita che annuncia la fine delle cure, celebra la forza del paziente, offre speranza agli altri pazienti e sancisce il ritorno alla vita di tutti i giorni.

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“Accogliamo con emozione e gratitudine questo gesto dal valore simbolico profondo”, dichiara Antonietta Fabbrocini, direttrice della struttura. “La Campanella, che la paziente ha suonato a conclusione delle terapie, resterà in reparto per accompagnare altri pazienti nel momento più atteso: quello in cui si celebra la fine del percorso di cura”.

“È un segno di speranza, conclude Fabbrocini, di forza e di comunità che unisce chi lotta, chi cura e chi ha superato la malattia.” La Campanella è stata collocata in un’area dedicata del reparto, a disposizione di tutte le persone che vorranno condividere questo rito di sollievo e rinascita.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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