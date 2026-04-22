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Alla fine dell’ultimo ciclo di terapie previsto, Rachele ha scelto di donare una “Campanella del Sollievo”, con tanto di targa, all’Oncologia del presidio ospedaliero Loreto Mare, a Napoli, dove ha curato la sua malattia.

Il gesto simbolico di Rachele, sconfigge il cancro e dona la ‘Campanella’ all’ospedale Loreto Mare

La Campanella è un simbolo internazionale che si usa in molti paesi e diffuso in molti reparti di Oncologia. Suonarla è un rito simbolico di gioia e rinascita che annuncia la fine delle cure, celebra la forza del paziente, offre speranza agli altri pazienti e sancisce il ritorno alla vita di tutti i giorni.

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“Accogliamo con emozione e gratitudine questo gesto dal valore simbolico profondo”, dichiara Antonietta Fabbrocini, direttrice della struttura. “La Campanella, che la paziente ha suonato a conclusione delle terapie, resterà in reparto per accompagnare altri pazienti nel momento più atteso: quello in cui si celebra la fine del percorso di cura”.

“È un segno di speranza, conclude Fabbrocini, di forza e di comunità che unisce chi lotta, chi cura e chi ha superato la malattia.” La Campanella è stata collocata in un’area dedicata del reparto, a disposizione di tutte le persone che vorranno condividere questo rito di sollievo e rinascita.