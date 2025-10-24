PUBBLICITÀ
Ora è anche ufficiale, Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Giugliano

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Antonio Marino.

Nato a Salerno, può vantare un percorso professionale ricco di traguardi raggiunti e successi, superando inoltre le 600 panchine tra i professionisti. Juve Stabia, Potenza, Arezzo, Modena, Sambenedettese e Avellino, tra le altre, le squadre allenate nel corso della sua prestigiosa carriera. Nella stagione 2023/2024 con il Taranto centra il secondo posto – senza penalizzazione – nel Girone C di Serie C. L’ultima esperienza, la scorsa stagione, sulla panchina del Trapani.

La società informa inoltre, che il nuovo allenatore sarà presentato nella giornata di martedì 28 ottobre, alle ore 17:00, presso la sala stampa dello Stadio Alberto De Cristofaro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

