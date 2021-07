Il ristorante ‘Oro Bianco’ di Giugliano dello chef Ciro Cerqua, nonché presidente dell’Associazione cuochi e ristoratori in Campania, entra a far parte dei migliori ristoranti del mondo. Il locale ha infatti ricevuto un noto riconoscimento da TripAdvisor. “Nel 2020 i viaggi sono stati a dir poco diversi dal solito. Non ci siamo allontanati troppo da casa, abbiamo riscoperto i viaggi in auto, scelto grandi spazi aperti e imparato a guardare le nostre città sotto una nuova luce. E milioni di viaggiatori in tutto il mondo hanno condiviso recensioni e opinioni su quei luoghi e momenti che hanno lasciato il segno”. Queste le parole che si possono leggere sul sito di TripAdvisor per presentare la lista dei premiati.

Il premio per ‘Oro Bianco’ di Ciro Cerqua

Come tutti noi ben sappiamo, l’anno della pandemia è stato l’anno delle restrizioni, delle chiusure. E’ stato l’anno in cui risultava pericoloso abbracciarsi. L’anno in cui era difficile vedere un proprio caro. Ma nonostante le grandi difficoltà il duro lavoro ripaga sempre, ed è la dimostrazione dell’amore, dell’impegno e della passione di un noto chef nel territorio di Giugliano: Ciro Cerqua, che ha ricevuto un grande riconoscimento.

Il titolare del ristorante ‘Oro Bianco’, infatti, ha ricevuto il premio ‘Travellers’ Choice 2021′. Come cita la lettera di congratulazioni: ”Riconoscimento dato ai ristoranti che offrono continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo. Nell’ultimo anno le strutture vincitrici come la vostra hanno ottenuto recensioni e punteggi positivi dai viaggiatori. In quest’anno particolarmente difficile, vi siete fatti notare offrendo agli ospiti un servizio ed esperienze eccellenti. Grazie e ancora congratulazioni per il vostro meritato premio’‘. Entrando così a far parte del 10% dei migliori ristoranti del mondo.

Le parole del titolare Ciro Cerqua

Il ristoratore Ciro Cerqua, proprietario non solo di ‘Oro Bianco’ ma anche di ‘Tenuta Donna Vittoria’ di Caserta e di ‘Tenuta Cerqua’ di Giugliano, ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di InterNapoli. ”Dopo un anno di pandemia ho sempre creduto che prima o poi saremmo usciti dal tunnel e avremmo visto la luce, anche se non sapevamo quanto fosse lungo. Ho continuato ad investire, senza mai mollare, anche in questo periodo”. Poi, lo chef Ciro Cerqua, si sente di dare un consiglio ai giovani: ”Quando iniziai, un ristoratore mi disse che avrei dovuto cambiare mestiere. Ma ho sempre creduto in me e ho insistito in questa mia passione. Ai giovani dico di seguire i propri sogni, il proprio cuore”. Inoltre ci svela anche quali sono gli ingredienti del successo: ”Investire sulla qualità, sul rispetto dei clienti e creare un team di persone motivate, serie e professionali”.