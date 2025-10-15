PUBBLICITÀ
Orrore a Milano, Pamela trascinata sul terrazzo e accoltellata a morte dal compagno

Nicola Avolio
Si chiamava Pamela Genini ed è l’ennesima vittima di un femminicidio. Solo l’ultima, in ordine temporale, di una strage senza fine. La 29enne sarebbe stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin, che ha poi tentato il suicidio senza successo e si trova ora piantonato all’ospedale di Niguarda di Milano. E’ stato fermato per omicidio aggravato su ordine del pm di turno Alessia Menegazzo.

Orrore a Milano, Pamela trascinata sul terrazzo e accoltellata a morte dal compagno: chi era la vittima

Mamma russa e papà italiano, la vittima era nativa di Strozza, paesino sul versante orientale della Valle Imagna, nella Bergamasca. Pamela Genini viaggiava per il mondo, tra Montecarlo, Milano e Dubai.

Aveva tentato la carriera nel mondo dello spettacolo. Appena 19enne aveva partecipato al programma “L’isola di Adamo ed Eva” su Deejay Tv, condotto da Vladimir Luxuria. Poi ha lavorato per diversi anni come modella e ha provato a guadagnare con uno shop online che gestiva insieme a un’amica, Elisa Bortolotti. Viene raccontata come una persona sempre solare e sorridente. Nel quartiere i vicini la vedevano spesso portare a spasso il suo cagnolino, dal quale non si separava mai.

Pamela Genini e il compagno Gianluca Soncin stavano insieme da circa un anno. La scorsa estate, riporta Il Giorno, sarebbero stati in vacanza all’Isola d’Elba. Una vacanza che sarebbe stata interrotta bruscamente: la donna avrebbe deciso di andarsene dopo che Soncin aveva minacciato di uccidere il suo cane.

Il 52enne ha trascinato la donna sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate. Poi ha tentato il suicidio. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

