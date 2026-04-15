Personal trainer ucciso nell’agguato, l’audio: “Che fai, mi ammazzi?”

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Annibale Carta è stato ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle mentre di sera passeggiava col cane a pochi passi da casa sua. E’ morto il personal trainer 42enne di Foggia conosciuto da tutti come Dino, e che tutti descrivono come una brava persona. Il movente è ancora un mistero così come lo è l’assassino che ha usato una pistola di piccolo calibro, perdendo per strada il caricatore che è stato trovato per terra dagli investigatori. Ha sparato a non più di un metro e mezzo dalla vittima, portando a segno tutti e quattro i colpi mortali.

Si indaga sulla vita privata di Annibale Carta

I carabinieri che indagano sull’accaduto, coordinati dalla procura di Foggia, hanno ascoltato famigliari, vicini e amici della vittima ma al momento elementi per ricostruire un movente non ci sono. Sembra esclusa la pista della criminalità e per questo ci si concentra sulla vita privata e i rapporti lavorativi di Carta.

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Il caricatore che è stato recuperato sul luogo dell’omicidio sarà sottoposto ad analisi balistiche e si cerca anche nelle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, un quartiere semicentrale vicino allo stadio Zaccheria. Ancora molte le domande cui gli investigatori devono rispondere e quelle che in tanti si stanno ponendo.

Una telecamera condominiale, situata a circa trenta metri dal luogo dell’aggressione, ha catturato la sequenza finale della vita di Carta. Nelle registrazioni si distinguono alcune frasi, seguite dal suono sordo di quattro colpi d’arma da fuoco. È il momento in cui la vittima cade al suolo in via Caracciolo.