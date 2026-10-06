Pagamenti dell’Assegno di inclusione, ecco le due date di ottobre

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L’Inps ha informato attraverso un messaggio che è disponibile il calendario ufficiale per il 2026 relativo ai pagamenti dell‘Assegno di Inclusione. Il documento definisce le date di disponibilità degli importi sia per i primi pagamenti, destinati ai nuclei familiari che hanno completato positivamente l’istruttoria e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD), sia per i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso.

I primi pagamenti dell’ADI, insieme alle eventuali mensilità arretrate spettanti, saranno disponibili mediamente intorno al 15 di ogni mese. Il calendario prevede 12 date distribuite nel corso dell’anno, a partire dal 15 gennaio 2026 fino al 15 dicembre 2026. Queste date si applicano ai beneficiari che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria e completato la sottoscrizione del PAD.

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Per quanto riguarda i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso di pagamento, subordinati alla conferma dei requisiti necessari al mantenimento dell’ADI, gli importi saranno disponibili sulle carte di inclusione intorno al 27 di ogni mese. Il calendario parte dal 27 gennaio 2026 e si conclude il 23 dicembre 2026 per le festività natalizie.

Primi pagamenti e pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti

– giovedì 15 ottobre 2026

– venerdì 13 novembre 2026

– martedì 15 dicembre 2026

Date disponibilità importi. Rinnovi mensili

– martedì 27 ottobre 2026

– venerdì 27 novembre 2026

– mercoledì 23 dicembre 2026