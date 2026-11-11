Bonus mamme da 720 euro, ecco i requisiti e come fare richiesta

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È online il servizio per la presentazione delle domande per il nuovo Bonus mamme, previsto dalla legge di bilancio 2026. L’Inps fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento del beneficio. Si tratta di un contributo economico destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che per quest’anno passa da 40 a 60 euro mensili, fino a un massimo complessivo di 720 euro. Il beneficio, tuttavia, non spetta indistintamente a tutte le lavoratrici. Per le madri con due figli è necessario che il più piccolo non abbia ancora compiuto dieci anni. Per quelle con almeno tre figli, invece, il limite di età del figlio più piccolo è fissato a 18 anni. È inoltre richiesto che il reddito annuo da lavoro, dipendente o autonomo, non superi 40.000 euro.

Bonus mamme, escluse le lavoratrici domestiche

La misura interessa sia le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato sia le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali e la Gestione Separata. Restano escluse le lavoratrici domestiche.

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Una distinzione particolarmente importante riguarda le madri con almeno tre figli che lavorano a tempo indeterminato: per queste lavoratrici non spetta il nuovo contributo economico nei mesi in cui è in essere il rapporto a tempo indeterminato, poiché può trovare applicazione, ricorrendone i requisiti, l’esonero totale dei contributi IVS a loro carico già previsto dalla normativa vigente.

Diversa è la situazione delle madri con due figli, che possono beneficiare dei 60 euro mensili anche in presenza di un contratto a tempo indeterminato. L’INPS, inoltre, chiarisce che il contributo spetta per i mesi, o frazioni di mese, nei quali risultano soddisfatti i requisiti. Un aspetto favorevole riguarda il trattamento fiscale in quanto le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non rilevano ai fini ISEE. Il pagamento delle mensilità spettanti per il 2026 è previsto in un’unica soluzione nel mese di dicembre.

Come presentare la domanda per il bonus mamme

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile nella pagina “Nuovo Bonus mamme 2026”. Dopo aver cliccato su “Utilizza il servizio” ed essersi autenticati tramite le proprie credenziali, si accede al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il requisito si perfezioni nel mese di dicembre 2026, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027. È possibile richiedere il Bonus anche tramite il Contact Center multicanale o i patronati.