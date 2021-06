Guasto a una conduttura di Abc: una trentina di famiglie sgomberate da due ali di un palazzo di via Giacomo Leopardi, all’angolo con via Giambattista Marino nei pressi del Rione Lauro nel quartiere Fuorigrotta. Le prime avvisaglie di un danno al sistema idrico sono arrivate già ieri sera quando alcune delle crepe già presenti da tempo sulla facciata dell’edificio si sono vistosamente allargate. Da lì sono stati emanati gli avvisi dall’azienda comunale di Napoli Acqua Bene Comune. Nella giornata di oggi, poi, le ulteriori verifiche hanno costretto i vigili del Fuoco e alla Protezione di Civile a chiedere lo sgombero dei 30 nuclei familiari per consentendo ai tecnici di effettuare le riparazione delle condutture idriche sottostanti l’edificio. Interdetto anche l’accesso ad alcune attività commerciali del posto.

In via Giacomo Leopardi oltre a pompieri, Protezione Civile, due ambulanze del 118 e forze dell’ordine anche gli appartenenti alla giunta della Decima Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta. La portata dei lavori è tale che, almeno per questa notte, circa 30 famiglie delle scale F e G dell’edificio di Fuorigrotta dovranno trovare un alloggio alternativo. I più anziani pernotteranno in alcune strutture messe a disposizione del Comune di Napoli mentre gli altri abitanti dovrebbero trovare riparo da parenti e amici. . «Abc ha identificato il guasto a quanto appreso e attendiamo di capire come procederanno le operazioni di ripristino» le parole del presidente della Municipalità Dieci Diego Civitillo.