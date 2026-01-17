Paura a Brusciano, esplode ordigno sotto un auto nel cuore della notte

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Giordano Bruno a Brusciano per il danneggiamento di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, sotto l’auto sarebbe stato piazzato un ordigno rudimentale. L’esplosione ha danneggiato il veicolo ma non ha provocato feriti o danni ad altre cose. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.