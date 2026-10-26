Paura a Coroglio, giovane picchiato e sparato al ginocchio durante tentativo di rapina

Questa mattina i carabinieri della stazione rione Traiano sono intervenuti nell’ospedale San Paolo per una persona ferita da colpo d’arma da fuoco.
Poco prima un 28enne, Vincenzo Ciotola originario di Pianura, si era presentato autonomamente nel pronto soccorso. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima, mentre era in zona Coroglio, sarebbe stato colpito da un colpo d’arma da fuoco al ginocchio da parte di ignoti in un tentativo di rapina. Il 26enne presentava anche varie tumefazioni al volto.
L’uomo è stato dimesso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e nel verificare la veridicità dei fatti raccontati.
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