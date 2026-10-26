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Paura a Coroglio, giovane picchiato e sparato al ginocchio durante tentativo di rapina

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Paura a Coroglio, giovane picchiato e sparato al ginocchio durante tentativo di rapina
Paura a Coroglio, giovane picchiato e sparato al ginocchio durante tentativo di rapina
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Questa mattina i carabinieri della stazione rione Traiano sono intervenuti nell’ospedale San Paolo per una persona ferita da colpo d’arma da fuoco.

Poco prima un 28enne, Vincenzo Ciotola originario di Pianura, si era presentato autonomamente nel pronto soccorso. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima, mentre era in zona Coroglio, sarebbe stato colpito da un colpo d’arma da fuoco al ginocchio da parte di ignoti in un tentativo di rapina. Il 26enne presentava anche varie tumefazioni al volto.

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L’uomo è stato dimesso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e nel verificare la veridicità dei fatti raccontati.

Catturato Valentino Gionta jr, il latitante del clan si nascondeva nella botola

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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