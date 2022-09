Paura a Napoli, crolla ponteggio a causa del forte vento

Una porzione di ponteggio si è staccata, a causa delle forti raffiche di vento, da uno storico edificio di via Chiaia a Napoli. Il fatto è accaduto ieri sera poco dopo le 21,30. Il ponteggio è però rimasto sospeso senza precipitare al suolo. Non si segnalano danni a cose e a persone. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona. Nella mattinata di oggi già sono state avviate le operazioni di rimozione del ponteggio.

“Abbiamo chiesto che la situazione venga al più presto portata alla normalità e che non vi siano neanche i minimi rischi per la pubblici sicurezza.”- ha affermato Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli- “Ancora una volta ci è stato dimostrato quanto siamo impreparati di fronte alle allerte meteo che, come diciamo da tempo, saranno sempre più frequenti e pesanti, e questo è dovuto al surriscaldamento globale a causa dall’inquinamento. Urge un piano per la rimodulazione delle strutture e delle infrastrutture del territorio e soprattutto un cambiamento dello stile di vita e delle produzioni in rispetto dell’ambiente. Questa volta non ci sono stati danni ma davvero vogliamo sfidare la sorte e rischiare una tragedia?”