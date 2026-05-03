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Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio, un autocompattatore dell’ASIA ha preso fuoco in via del Parco Margherita a Napoli, mettendo a rischio la vita dell’equipaggio a bordo.

Stando alla ricostruzione dei dipendenti, le fiamme sarebbero scaturite da un mozzicone di sigaretta gettato da un automobilista o uno scooterista nel vano rifiuti del mezzo, che ha preso fuoco in pochi secondi. L’incendio è poi divampato rapidamente, distruggendo parte del veicolo.

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Paura a Napoli, mezzo dell’ASIA prende fuoco per un mozzicone gettato nel vano rifiuti

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli si trovava a passare lì per caso sul posto ed è intervenuto insieme agli agenti della scorta. “La fortuna ha voluto che, in attesa del rapido intervento dei vigili del fuoco, due ragazzi dello Sri Lanka, Ashan e Saranga, siano subito accorsi con due estintori, prontamente utilizzati da due guardie giurate della sicurezza Prestige di un parco privato lì nei paraggi e dall’agente della mia scorta Vito Grazioso. Fondamentale anche il contributo di un residente che dal balcone della sua abitazione ha immediatamente tentato di domare le fiamme con una pompa d’acqua”, le parole del deputato Borrelli.

Che poi prosegue: “A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per aver dimostrato un grande spirito civico che ha sventato una tragedia. Il mezzo sarebbe potuto esplodere, con quella parte del camion pericolosamente vicina al serbatoio della benzina. Resta il danno di migliaia di euro e il disagio causato ai cittadini, per colpa dei soliti idioti e incivili che con assoluto menefreghismo danneggiano la città. Chi commette gesti simili deve essere identificato e rispondere penalmente delle proprie azioni. La mancanza di rispetto per la comunità e per chi lavora non può restare senza conseguenze”.