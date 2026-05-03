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Gli hanno bloccato il braccio e gli hanno strappato l’orologio che aveva al polso. Ma lui ha reagito e si è riappropriato dell’oggetto.

Tentata rapina a un turista nel centro storico di Napoli: vittima un cittadino britannico.

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Tentano lo scippo al turista in centro a Napoli, lui reagisce e si riprende l’orologio

E’ accaduto tutto mercoledì mattina. L’uomo stava percorrendo vico dei Carbonari quando è stato avvicinato dal passeggero di uno scooter condotto da un complice, il quale, con un gesto fulmineo, dopo avergli bloccato il braccio, gli ha strappato l’orologio che portava al polso, per poi risalire sul mezzo nel tentativo di darsi alla fuga.

Il turista, però, ha reagito e dopo dopo aver afferrato il fuggitivo, ha ingaggiato una colluttazione riuscendo a riappropriarsi del proprio orologio. Le indagini svolte dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno portato all’arresto di due persone poche ore dopo.

Gli agenti, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, sono riusciti a individuare e ad arrestare i due responsabili di 47 e 26 anni, entrambi con precedenti specifici.