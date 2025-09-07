PUBBLICITÀ
Paura a Posillipo, neonato intrappolato nell’auto: salvato da due agenti della Municipale

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Momenti di paura a Napoli, precisamente in Via Posillipo, dove un bambino di appena 16 mesi è rimasto accidentalmente intrappolato all’interno di un’automobile a causa di un guasto alla centralina elettrica che aveva bloccato le chiusure con le chiavi rimaste nell’abitacolo.

Una donna, disperata per l’accaduto, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale – Unità Operativa Soccavo. I due agenti, compresa la gravità della situazione, sono intervenuti con tempestività, rompendo con cautela il finestrino anteriore sinistro del veicolo e liberando il piccolo, che appariva provato dal caldo crescente.

Il bambino è stato immediatamente riconsegnato alla madre, ancora sotto choc per l’accaduto, che ha scelto di non ricorrere all’assistenza del servizio sanitario. Con gratitudine e commozione, la donna ha ringraziato gli agenti che hanno scongiurato il peggio, restituendole suo figlio sano e salvo.

