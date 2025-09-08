PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: "Spinte contro il...
CronacaCronaca locale

Paura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: “Spinte contro il muro da un’auto”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Paura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: Schiacciate contro il muro da un'auto
Paura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: Schiacciate contro il muro da un'auto
PUBBLICITÀ

Paura questa mattina in via Primavera a Villaricca, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre donne e tre bambini, tra cui un neonato. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe urtato il gruppo, finendo per schiacciarli contro un muro. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. Le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni lungo la strada, da tempo oggetto di discussioni sul traffico e sulla viabilità. Già nel marzo 2024 l’amministrazione comunale aveva avviato, seppur per poche ore, una sperimentazione del senso unico tra corso Italia e via della Libertà, poi interrotta per problemi organizzativi. In seguito era stato annunciato un progetto definitivo, subordinato alla realizzazione di strade parallele.

PUBBLICITÀ

A distanza di mesi, i cittadini chiedono chiarimenti sui tempi e sulle modalità di attuazione degli interventi previsti.

Paura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: “Schiacciate contro il muro da un’auto”

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati