Paura a Villaricca per tre mamme con figli piccoli: “Spinte contro il muro da un’auto”

Paura questa mattina in via Primavera a Villaricca, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre donne e tre bambini, tra cui un neonato. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe urtato il gruppo, finendo per schiacciarli contro un muro. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. Le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni lungo la strada, da tempo oggetto di discussioni sul traffico e sulla viabilità. Già nel marzo 2024 l’amministrazione comunale aveva avviato, seppur per poche ore, una sperimentazione del senso unico tra corso Italia e via della Libertà, poi interrotta per problemi organizzativi. In seguito era stato annunciato un progetto definitivo, subordinato alla realizzazione di strade parallele.

A distanza di mesi, i cittadini chiedono chiarimenti sui tempi e sulle modalità di attuazione degli interventi previsti.

