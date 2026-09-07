Paura durante Juve Stabia-Pisa, calciatore colpito dal malore

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Una forte disidratazione, che ha provocato un malore con convulsioni, ma Rosen Bozhinov – giocatore del Pisa – “e’ sempre rimasto cosciente“: lo fanno sapere fonti della Lega B, dopo che Juve Stabia-Pisa è stata sospesa al 43′ del primo tempo per il crollo in area del giocatore. Bozhinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti.

Il capitano del Pisa Arturo Calabresi ha poi fatto gol, portando la squadra in vantaggio per 1-0, e dopo la rete è andato alla panchina, ha preso la maglia di Bozhinov e si è messo la mano sul cuore. I toscani hanno concluso il match vincendo per 3-0 sui padroni di casa. Il difensore del Pisa resta in osservazione all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Lo ha reso noto il primario del pronto soccorso, Pietro Di Cicco. “Bozhinov attualmente è vigile, cosciente, con parametri vitali stabili – afferma il bollettino medico emesso poco fa – Resterà in osservazione in regime di ricovero per completamento diagnostico“.

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