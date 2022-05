Paura per Guendalina Tavassi sull’Isola dei Famosi: “Non sta bene, è in infermeria”

Ancora problemi all’Isola dei Famosi. Per il poco cibo, il sole battente e le energie sempre più ridotte, alcuni naufraghi necessitano di cure in infermeria. Prima Blind, che ormai da diverso tempo è sotto osservazione, e ora anche Guendalina Tavassi sta effettuando alcuni accertamenti medici. A comunicarlo è stata la stessa produzione del programma che, all’inizio della striscia quotidiana di ieri ha riportato che Blind e Guendalina sono assenti “per accertamenti medici”.

Ma se sul rapper si ha qualche notizia, su Tavassi non trapela nulla. Infatti, alcuni fan sono preoccupati. Bisognerà attendere per scoprire dettagli e informazioni sul suo stato di salute.

Scandalo all’Isola dei Famosi, l’accusa a Guendalina Tavassi: “Lo ha nascosto nelle mutandine” [ARTICOLO 03/05/2022]

Tensioni sull’Isola dei Famosi 2022. Dopo lo scioglimento delle due tribù sull’Isola, il gruppo è comunque diviso in due fazioni distinte. Da una parte ci sono Laura Maddaloni, Clemente Russo, Roger Balduino, Estefania Bernal, Marco Cucolo e Blind mentre dall’altra troviamo Guendalina ed Edoardo Tavassi, Carmen, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni. In questi giorni non sono mancate accese discussioni e in puntata sono volate accuse reciproche tra i due gruppi. Guendalina Tavassi è stata accusata di aver nascosto del cibo, come accaduto precedentemente con delle pizzette. Secondo quanto detto da alcuni naufraghi la Tavassi avrebbe rovistato nella spazzatura per recuperare del Kebab e lo avrebbe nascosto nelle mutandine del costume. “Quando si va nella Palapa magari dei tecnici possono aver lasciato del cibo e degli avanzi, dunque Guendalina potrebbe aver preso questo”, ha spiegato Vladimir Luxuria, vera veterana del reality.

Guendalina Tavassi ha parlato del suo rapporto con la madre.

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina ha avuto la possibilità di parlare con la madre. Durante questa edizione dell’Isola ha colpito e commosso la storia di Guendalina e Edoardo. I fratelli a seguito della separazione dei genitori, sono stati a loro volta separati per circa cinque anni, Guenda affidata al papà, Edoardo alla mamma. Proprio per questa ragione l’influencer ha avuto un rapporto travagliato e complicato con la madre, alla quale si è riaccostata durante la gravidanza della sua primogenita Gaia. A raccontarlo è stata la madre Emanuela.

Guendalina Tavassi ha raccontato in dettaglio come è avvenuto il loro riavvicinamento. In quel momento Guendalina era incinta ma voleva abortire. A venirle in soccorso è stata la madre Emanuela: “Mia mamma mi ha avuta a 18 anni come ho fatto io con mia figlia Gaia. Ho scoperto di essere incinta e mi sono trovata da sola. Sono andata in ospedale perché non ce la facevo, mi domandavo se facevo la cosa giusta. Mi ero lasciata col mio fidanzato e mi domandavo come avrei fatto da sola con una bambina. Stavo per fare la ca…. più grande della mia vita. Avevo appuntamento al consultorio, mi mettono la vestaglia e stavano per mettermi l’anestesia. Arriva mia mamma che mi chiama dicendo di stare da me, mi sono tolta tutto e sono corsa giù. Da lì mi sono sentita meno sola, ho capito che mamma mi ha dato la vita e io non sono nessuno per fare questo. E’ stata mia figlia Gaia che ci ha riunite e mi ha fatto capire che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai a braccia aperta qualsiasi cosa farai”, ha raccontato. Oggi le due donne hanno recuperato il tempo perso e sono più unite che mai.