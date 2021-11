Paura sull’Asse Mediano, auto avvolta dalle fiamme nei pressi dell’uscita Melito

Paura poco fa sull’Asse mediano dove un’auto, all’altezza dell’uscita di Melito, è andata completamente in fiamme. Il rogo è scoppiato probabilmente a causa di un guasto alla vettura. Prima è uscito il fumo nero, poi le fiamme hanno avvolto subito il veicolo distruggendolo. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Il rogo ha creato disagi alla circolazione. Infatti le forze dell’ordine hanno dovuto limitare il passaggio delle vetture ad una carreggiata per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo. Per fortuna non si registrano feriti.