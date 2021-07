Stamane si è verificato un crollo in via Migliaccio ad Orta di Atella. La facciata di un palazzo è caduta per cause ancora in corso di accertamento. Al momento non si registrerebbero feriti ma sul posto c’è stata tanta confusione, scaturita dal boato e dalla nuvola di polvera. Appena i residenti hanno avvertito il frastuono subito sono partite le chiamate ai vigili del fuoco giunti prontamente sul posto.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della locale stazione. Al momento l’area è interdetta al traffico. Nella zona c’è anche un cantiere. In strada ci sono decine di persone molte delle quali sono state spaventate dal boato che ha preceduto il crollo.

IL VIDEO DEL CROLLO