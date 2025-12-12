Paziente torna a sentire grazie a un impianto robotico: l’intervento a Napoli

PUBBLICITÀ

Un intervento che ti cambia la vita. Sebbene a volte risulti difficile credere di poter tornare ad ascoltare la voce dei propri familiari, a riprendere il lavoro e a fare ciò che più si ama, oggi, la medicina e la tecnologia ci danno la conferma che tutto può succedere. Questo è quanto accaduto ad un sessantenne partenopeo, che, grazie ad un’operazione effettuata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, ha recuperato la funzionalità dell’udito.

L’intervento con un impianto cocleare robotico

Solo qualche mese fa, il paziente ha deciso di rivolgersi al Centro di Riferimento Regionale di III livello per l’Implantologia Cocleare, diretto dalla professoressa Anna Rita Fetoni. Quest’ultima gli ha proposto di affrontare un intervento di impianto cocleare con l’ausilio della robotica. Un’operazione necessaria per recuperare l’udito che l’uomo aveva perso a causa della malattia di Ménière, una patologia dell’orecchio interno. “Abbiamo impiantato un dispositivo cocleare con tecnologia ‘Otodrive & Otoarm’. Suddetta permette l’inserimento controllato e atraumatico dell’elettrodo nella coclea, riducendo al minimo il rischio di danni. Inoltre, migliora, non solo gli esiti immediati dell’intervento, ma consente anche ai pazienti di beneficiare in futuro delle tecnologie e dei trattamenti innovativi per il ripristino dell’udito naturale”, ha spiegato la Fetoni.

PUBBLICITÀ

La maggiore precisione e la mininvasività dell’inserimento dell’elettrodo, con la conseguente riduzione dei rischi, contribuiscono a rassicurare i pazienti nella delicata fase decisionale.

I passi in avanti dell’AOU Federico II

Con questo intervento, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II consolida il proprio ruolo tra i centri pionieri nell’applicazione della chirurgia robotica in ambito otologico. Questo ulteriore passo apre la strada a nuovi protocolli e a un futuro in cui le persone con sordità profonda potranno contare su soluzioni sempre più avanzate.

“L’innovativo intervento otologico rappresenta la sintesi del percorso intrapreso dalla nostra Azienda per coniugare tecnologie d’avanguardia e medicina personalizzata. L’obiettivo è di offrire soluzioni pienamente calibrate sulle esigenze di ogni singolo paziente. Il Centro diretto dalla professoressa Fetoni è in prima linea per l’implantologia cocleare in Campania ed è un reparto di eccellenza anche nel panorama nazionale” ha sottolineato il Direttore Generale Elvira Bianco.

Il paziente dovrà fare dei controlli periodici presso il Centro federiciano per la personalizzazione delle performance del dispositivo ed un continuo adattamento alle situazioni di ascolto. “Anche in questo, il nostro Centro si pone all’avanguardia offrendo la possibilità di utilizzare il sistema di telemedicina Remote Check. Questo ci permette di essere sempre al fianco dei pazienti offrendo loro flessibilità e praticità nell’assistenza, permettendo di superare la barriera della distanza fisica dal Centro e garantendo una migliore e costante qualità dell’ascolto” ha concluso la Fetoni.