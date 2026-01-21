Pedinamenti e violenze all’ex, 27enne arrestato per stalking a Casal di Principe

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2026, ad epilogo di una attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord e condotta da personale della Polizia di Stato della Questura di Caserta, è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare incarcere nei confronti di un uomo, classe ’98, residente in Casal Di Principe, indagato per stalking in danno di una donna con la quale nei mesi scorsi aveva avuto una relazione, poi culminata con le condotte persecutorie.

Gli accertamenti hanno documentato una sistematica condotta di stalking, iniziata nel settembre del 2025 in seguito all’interruzione della loro relazione, condotta caratterizzata da pedinamenti costanti, molestie telefoniche e violazioni del domicilio. In particolare, nell’ultimo periodo, si sono registrati gravi episodi di violenza, tra cui un tentativo di aggressione presso una stazione di servizio e un’aggressione fisica avvenuta all’interno di un locale pubblico, dove l’indagato ha colpito più volte la vittima al volto.

Sulla base del grave quadro indiziario e del forte stato di ansia e timore in cui versava la donna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità della persona offesa. Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.