PUBBLICITÀ
HomeCronacaPedinamenti e violenze all'ex, 27enne arrestato per stalking a Casal di Principe
CronacaCronaca locale

Pedinamenti e violenze all’ex, 27enne arrestato per stalking a Casal di Principe

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Pedinamenti e violenze all'ex, 27enne arrestato per stalking a Casal di Principe
Pedinamenti e violenze all'ex, 27enne arrestato per stalking a Casal di Principe
PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2026, ad epilogo di una attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord e condotta da personale della Polizia di Stato della Questura di Caserta, è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare incarcere nei confronti di un uomo, classe ’98, residente in Casal Di Principe, indagato per stalking in danno di una donna con la quale nei mesi scorsi aveva avuto una relazione, poi culminata con le condotte persecutorie.

Gli accertamenti hanno documentato una sistematica condotta di stalking, iniziata nel settembre del 2025 in seguito all’interruzione della loro relazione, condotta caratterizzata da pedinamenti costanti, molestie telefoniche e violazioni del domicilio. In particolare, nell’ultimo periodo, si sono registrati gravi episodi di violenza, tra cui un tentativo di aggressione presso una stazione di servizio e un’aggressione fisica avvenuta all’interno di un locale pubblico, dove l’indagato ha colpito più volte la vittima al volto.

PUBBLICITÀ

Sulla base del grave quadro indiziario e del forte stato di ansia e timore in cui versava la donna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare per prevenire ulteriori rischi per l’incolumità della persona offesa. Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati