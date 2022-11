Peppe Di Napoli realizza il suo sogno, apre a Pianura la pescheria più grande d’Italia

Peppe Di Napoli, titolare dell’omonima Pescheria Di Napoli, realizza il suo sogno e inaugura “la pescheria più grande d’Italia“. Continua dunque l’ascesa del pescivendolo napoletano che, dopo l’apertura di un secondo locale a Torino lo scorso anno, martedì apre al pubblico il nuovo locale sito in via Domenico Pallucci a Pianura. Il taglio del nastro, accolto da una marea di persone, si è tenuto nei giorni scorsi.

Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando diverse foto su Facebook e scrivendo: “Non trovo le parole per spiegare la grande emozione, ho finalmente avverato uno dei miei più grandi sogni e tutto questo anche grazie a voi che mi supportate in ogni mio passo. Ringrazio la mia famiglia, il mio staff, i miei amici che mi hanno onorato con la loro presenza, i miei clienti, ringrazio davvero tutti coloro che ne hanno fatto parte!!! Io vi aspetto domani!! SIAMO CARICHISSIMIIIIIIII!!!”.

“Do you like pesce?”, Peppe Di Napoli sbarca in tv: avrà un programma tutto suo [ARTICOLO 27/10/2022]

Peppe Di Napoli sbarca in tv. Il vulcanico chef di Pianura sarà protagonista di un nuovo programma che andrà in onda su Food Network. A dare l’annuncio, via social, è la nota pescheria che indica come è possibile partecipare ai casting.

“Se sei un appassionato di cucina ma SEI STRANIERO e non parli bene l’italiano o NON SEI DI NAPOLI e quindi non capisci il dialetto napoletano, ecco il programma tv perfetto per te DO YOU LIKE PESCE? su FOOD NETWORK, CANALE 33!!! UNA GIORNATA IN CUCINA con Peppe di Napoli lo chef si fa capire da tutti…pure dai Pesci! Contattateci subito, oggi stesso. Al numero 0039 349 83 54 556 Alla mail [email protected]”.