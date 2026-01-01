PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaPerde tre dita per un petardo, esce dall'ospedale e ne esplode un...
Senza categoria

Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito al volto e ad un occhio

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

La notte di Capodanno è ormai trascorsa e a Napoli si compila, come di consueto, il bollettino dei feriti provocati dai botti. Tra gli episodi da segnalare vi è il caso di un ragazzo di 24 anni di Roma che dopo aver perso tre dita per l’esplosione di un petardo è stato accompagnato d’urgenza al Vecchio Pellegrini. Dopo essere uscito dall’ospedale ne ha fatto esplodere un altro è rimasto nuovamente ferito al volto e ad un occhio facendo ritorno allo stesso ospedale per le cure del caso. Il bilancio complessivo dei feriti tra Napoli e provincia è di 57 persone: nessuno dei feriti, per fortuna, sarebbe in gravi condizioni. Un dato però in aumento rispetto allo scorso anno quando il capoluogo campano e la sua provincia fece registrare complessivamente 36 feriti.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati