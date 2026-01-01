Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito al volto e ad un occhio

PUBBLICITÀ

La notte di Capodanno è ormai trascorsa e a Napoli si compila, come di consueto, il bollettino dei feriti provocati dai botti. Tra gli episodi da segnalare vi è il caso di un ragazzo di 24 anni di Roma che dopo aver perso tre dita per l’esplosione di un petardo è stato accompagnato d’urgenza al Vecchio Pellegrini. Dopo essere uscito dall’ospedale ne ha fatto esplodere un altro è rimasto nuovamente ferito al volto e ad un occhio facendo ritorno allo stesso ospedale per le cure del caso. Il bilancio complessivo dei feriti tra Napoli e provincia è di 57 persone: nessuno dei feriti, per fortuna, sarebbe in gravi condizioni. Un dato però in aumento rispetto allo scorso anno quando il capoluogo campano e la sua provincia fece registrare complessivamente 36 feriti.