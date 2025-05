Perseguita l’ex e la figlia di 3 anni: un arresto nel Napoletano

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato un 34enne per atti persecutori aggravati nei confronti della sua ex compagna. L’uomo è stato bloccato in un parcheggio mentre cercava di entrare con la forza in un’auto dove si trovavano la donna, un’amica e la figlia di tre anni.

Alla vista della pattuglia, la vittima ha suonato il clacson per chiedere aiuto. I militari sono intervenuti impedendo la fuga dell’uomo. In caserma, la donna ha raccontato un quadro fatto di minacce, molestie, pressioni psicologiche e comportamenti ossessivi, che l’hanno costretta a cambiare abitudini quotidiane.

L’uomo, già autore di ripetuti tentativi di avvicinamento con la scusa della figlia, si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

