Piazza del Plebiscito in delirio per Sal Da Vinci, il cantante: “Ho realizzato un sogno”

Di Nicola Avolio
Piazza del Plebiscito in delirio per Sal Da Vinci, il cantante: "Ho realizzato un sogno"
“Ho realizzato un sogno”. Poche ma significative parole, affidate alla sua pagina Instagram, per esprimere le emozioni di una grande serata.

Sal Da Vinci non ha solo riempito piazza del Plebiscito in ogni ordine di posto. Per i quarant’anni di carriera ha emozionato migliaia di persone accorse per lui con i suoi grandi successi. Da quelli più recenti, come Rossetto e caffè, che gli hanno regalato una notorietà ben oltre i confini regionali, ai grandi classici del suo repertorio.

Nel solco tracciato da Gigi D’Alessio da qualche anno a questa parte, lo show di ieri sera non è stato solo un concerto, ma anche una parata infinita di ospiti e artisti. Uno di questi era proprio D’Alessio, ma a lui si sono aggiunti, tra gli altri, Renato Zero, Stefano De Martino, Serena Brancale, Paolo Bonolis, Clementino, Raf.

I concerti in piazza Plebiscito non si fermano qui. L’11 e 12 settembre tocca a Nino D’Angelo. Dal 19, poi, diventerà casa di Gigi D’Alessio fino al 28 settembre, intervallato da una data di Riccardo Cocciante (22 settembre) e una di Alessandra Amoroso (il 24).

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sal Da Vinci (@saldavinciofficial)

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

