PUBBLICITÀ
HomeSportPiove sul bagnato in casa Napoli, brutte notizie per Rrahmani
Sport

Piove sul bagnato in casa Napoli, brutte notizie per Rrahmani

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Arrivano brutte notizie dall’infermeria del Napoli: Amir Rrahmani resta indisponibile, e i tempi di recupero sono avvolti nell’incertezza. Il difensore kosovaro era già assente da oltre un mese per un infortunio al bicipite femorale rimediato con la nazionale, e molto probabilmente salterà le prossime partite contro Inter e Lecce.

Secondo le ultime indiscrezioni, Rrahmani è considerato un pilastro difensivo per la squadra: chiamato spesso “mastice” per la sua funzione nel rimettere insieme il reparto quando emergono crepe davanti al portiere. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’assenza potrebbe protrarsi ulteriormente: si stimano almeno altri due turni di assenza, anche se Conte non intende forzare i tempi, sostenendo di non voler correre “rischi inutili”.

PUBBLICITÀ

Con lui fuori, la difesa azzurra perde un uomo chiave in struttura, posizione e leadership. Il tecnico dovrà ridisegnare gli equilibri retrostanti in queste settimane complesse, in un momento in cui la continuità difensiva è più che mai necessaria.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati