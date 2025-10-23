Piove sul bagnato in casa Napoli, brutte notizie per Rrahmani

PUBBLICITÀ

Arrivano brutte notizie dall’infermeria del Napoli: Amir Rrahmani resta indisponibile, e i tempi di recupero sono avvolti nell’incertezza. Il difensore kosovaro era già assente da oltre un mese per un infortunio al bicipite femorale rimediato con la nazionale, e molto probabilmente salterà le prossime partite contro Inter e Lecce.

Secondo le ultime indiscrezioni, Rrahmani è considerato un pilastro difensivo per la squadra: chiamato spesso “mastice” per la sua funzione nel rimettere insieme il reparto quando emergono crepe davanti al portiere. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’assenza potrebbe protrarsi ulteriormente: si stimano almeno altri due turni di assenza, anche se Conte non intende forzare i tempi, sostenendo di non voler correre “rischi inutili”.

Con lui fuori, la difesa azzurra perde un uomo chiave in struttura, posizione e leadership. Il tecnico dovrà ridisegnare gli equilibri retrostanti in queste settimane complesse, in un momento in cui la continuità difensiva è più che mai necessaria.