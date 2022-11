Il giorno rapinatore, la sera pizzaiolo: incastrato dai tatuaggi dopo il colpo nel market

Si sono chiuse in poche ore le indagini sulla rapina consumatasi ieri a Salerno, e che ha portato all’arresto di un pizzaiolo che lavora nella stessa cittadina. I carabinieri lo hanno rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti.

PIZZAIOLO MA ANCHE BANDITO, RICONOSCIUTO GRAZIE AI TATUAGGI SULLA MANO

I fatti si sono svolti ieri pomeriggio, 10 novembre, verso le 15. Gianfilippo Discepolo, è entrato nell’attività commerciale “Mister Risparmio” in via Pietro del Pezzo, nel quartiere Torrione della città di Salerno. Aveva il volto coperto da mascherina e cappellino. Dopo aver minacciato la commessa, si é fatto consegnare l’incasso di circa 400 euro per poi scappare, a piedi.

Il pizzaiolo, rintracciato successivamente sul luogo di lavoro, nel centro di Salerno, sarebbe stato riconosciuto dai tatuaggi sulle mani, che aveva cercato di nascondere con dello scotch nero. Nel corso della perquisizione domiciliare nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto parte della refurtiva e una pistola finta, con tutta probabilità quella utilizzata per la rapina. I carabinieri hanno poi arrestato l’uomo con l’accusa di rapina. I soldi e la pistola posti sotto sequestro.