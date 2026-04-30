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Poiana di Harris fugge dalla ditta di Pozzuoli, salvata dai carabinieri a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Poiana di Harris fugge dalla ditta di Pozzuoli, salvata dai carabinieri a Napoli
Poiana di Harris fugge dalla ditta di Pozzuoli, salvata dai carabinieri a Napoli
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I carabinieri sono intervenuti in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli a seguito di una segnalazione giunta al 112. Sul lato della strada, sopra alcuni dissuasori mobili, i militari hanno individuato una poiana di Harris munita di anello di riconoscimento.

Dagli accertamenti è emerso che il rapace appartiene a una ditta di disinfestazioni con sede a Pozzuoli, dalla quale si era allontanato alcuni giorni prima.

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Questo tipo di volatile – e più in generale la falconeria – nella disinfestazione ha un compito specifico: allontanare in modo naturale volatili infestanti, principalmente piccioni e gabbiani, da centri storici, aeroporti, industrie e monumenti. Una sorta, dunque, di “dissuasione biologica” che sfrutta l’istinto predatorio dei rapaci per terrorizzare gli infestanti senza ucciderli.

La poiana è risultata in buono stato di salute. Dopo le verifiche effettuate con il personale dell’Asl, l’animale è stato affidato ai legittimi proprietari.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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