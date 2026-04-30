Poiana di Harris fugge dalla ditta di Pozzuoli, salvata dai carabinieri a Napoli

I carabinieri sono intervenuti in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli a seguito di una segnalazione giunta al 112. Sul lato della strada, sopra alcuni dissuasori mobili, i militari hanno individuato una poiana di Harris munita di anello di riconoscimento.
Dagli accertamenti è emerso che il rapace appartiene a una ditta di disinfestazioni con sede a Pozzuoli, dalla quale si era allontanato alcuni giorni prima.
Questo tipo di volatile – e più in generale la falconeria – nella disinfestazione ha un compito specifico: allontanare in modo naturale volatili infestanti, principalmente piccioni e gabbiani, da centri storici, aeroporti, industrie e monumenti. Una sorta, dunque, di “dissuasione biologica” che sfrutta l’istinto predatorio dei rapaci per terrorizzare gli infestanti senza ucciderli.
La poiana è risultata in buono stato di salute. Dopo le verifiche effettuate con il personale dell’Asl, l’animale è stato affidato ai legittimi proprietari.