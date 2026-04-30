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Perquisizioni a tappeto nei quartieri “bunker” di Castellammare di Stabia. Ritrovate armi e droga tra il quartiere Savorito e il Cicerone.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato una vasta operazione volta a contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

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Armi e oltre 1 kg di droga nei quartieri popolari a Castellammare, scatta il maxi sequestro

Secondo gli investigatori, dopo i recenti arresti dei capi della mala stabiese, gli equilibri criminali sarebbero cambiati. La pax mafiosa sembra aver lasciato il passo a tensioni tra gruppi criminali dei vari quartieri, stando anche alle indagini rispetto agli ultimi raid tra sparatorie, risse e aggressioni che si sono susseguite negli ultimi mesi.

Da qui la necessità di stringere il cerchio nei rioni a rischio. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito numerose perquisizioni nei quartieri “Cicerone” e “Savorito”, nel comune di Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto 2 pistole calibro 9, con matricole abrase e complete di caricatore, 47 cartucce dello stesso calibro, circa 900 grammi di hashish, 300 grammi circa di marijuana, circa 60 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga.