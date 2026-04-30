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Rubata una carta Pokémon da oltre 1.300 euro al Comicon di Napoli, che ha preso il via oggi, giovedì 30 aprile, e continuerà fino a domenica 3 maggio. Si tratta di una Umbreon VMAX, rarissima ed esclusivamente in lingua cinese.

Non inizia nel migliore dei modi, insomma, l’edizione 2026 del Comicon, la fiera dedicata ad anime, manga e collezionismo tra le più note e maggiori d’Italia, frequentata ogni anno da centinaia di miglia di persone proveniente da tutta la penisola.

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A riportare la notizia in anteprima, con i virgolettati della vittima del furto, Fanpage.

Rubata carta Pokémon al primo giorno del Comicon di Napoli, vale oltre 1300 euro

Poche speranze per il recupero della carta rubata al Comicon. «Hanno approfittato di un momento di distrazione per prenderla e andare via – ha spiegato Alessandro, titolare del negozio San Gennaro Cards di Napoli tra gli stand alla Mostra d’Oltremare – ma sono riuscito dopo un po’ a raggiungerli. Hanno detto che la carta fosse loro, che l’avevano acquistata ad uno stand. Ho provato a sentire le forze dell’ordine, ma mi hanno spiegato che se non ci sono immagini di loro che, materialmente, si impossessano della carta, non ho modo di dimostrare nulla».

Nessuna speranza per un risarcimento: «Purtroppo l’assicurazione non esiste in questi casi: si tratta di un bene che ha un valore da collezionisti, non universale. Per cui non c’è nulla che possa dire che valga oggi 1.300 euro e tra un anno dieci euro», ha aggiunto Alessandro. Il valore delle carte, infatti, è molto variabile nel tempo: al momento, la sua valutazione esatta è di 1.367,65 euro sul portale CardTrader, uno dei maggiori siti specializzati nel mercato dei giochi di carte collezionabili.