Poliziotti eroi a Pozzano, si gettano in mare e salvano papà e figlio autistico

PUBBLICITÀ

Due agenti della Polizia di Stato fuori servizio hanno salvato un ragazzo autistico di 13 anni e suo padre, finiti in difficoltà in mare a Pozzano, a Castellammare di Stabia. L’episodio è avvenuto il 13 agosto ed è stato reso noto solo oggi. Il giovane si sarebbe allontanato dalla riva durante una nuotata, seguito dal padre che, nel tentativo di raggiungerlo, si è trovato a sua volta in difficoltà. A intervenire sono stati Vincenzo Staiano, agente in servizio alla Questura di Arezzo e originario di Gragnano, e Ciro Pio Ruocco, agente della Questura di Varese e originario di Casola di Napoli. I due, liberi dal servizio, si sono tuffati e hanno raggiunto padre e figlio, riportandoli a riva nonostante la distanza dalla spiaggia e le condizioni difficili del mare.

“Questi due agenti hanno compiuto un gesto straordinario. Erano fuori servizio, in spiaggia come semplici cittadini, ma non hanno esitato un secondo a rischiare la propria vita per salvare un ragazzo e suo padre. Un atto che dimostra il senso del dovere che appartiene a chi serve lo Stato sempre, anche senza divisa e riflettori”, dichiara Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. “Vincenzo Staiano e Ciro Pio Ruocco meritano riconoscenza pubblica e un encomio. In un momento in cui troppo spesso raccontiamo aggressioni, violenza e degrado, storie come questa vanno valorizzate perché restituiscono fiducia e mostrano cosa significhi davvero mettersi al servizio degli altri”, conclude Borrelli.

PUBBLICITÀ