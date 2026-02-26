Portano i coltelli in classe, studenti 15enni denunciati ad Arzano

PUBBLICITÀ

All’istituto Don Geremia Piscopo di Arzano, due 15enni sono stati denunciati dai carabinieri. La prima arma è stata scoperta nel corso della lezione di matematica. Durante la spiegazione del docente, un ragazzino ha tirato fuori dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama e lo ha poggiato sul banco. Il rumore dell’arma sul banchetto ha interrotto la spiegazione e così il docente si è reso conto di quello che era successo.

I carabinieri sono stati subito allertati dal dirigente scolastico ed è proprio durante i controlli dei militari che è stata scoperta la seconda arma. Questa volta si trattava di un coltello, di quelli da cucina, trovato nello zaino di un altro 15enne. I militari hanno sequestrato le armi e denunciato i 2 ragazzini affidati ai rispettivi genitori.

PUBBLICITÀ