Poule Scudetto serie D, il Giugliano accede alle semifinali: Gelbison battuto con un gol di capitan Poziello

Gelbison: D’Agostino, Onda, Uliano, Gagliardi (73’ Khoris), Conti, Chinnici, Fornito, Marchetti, D’Angelo (60’ Di Fiore), Ambro (87’ Cardore), Ortolini (58’ Faella). A disposizione: Gesualdi, Ferrante, Pipolo, Barbetta. Allenatore: Esposito.

Giugliano: Baietti, Boccia (79’ Caiazzo), Ceparano (72’ Zanon), Poziello C., De Rosa, Ferrari (72’ Rizzo), Abonckelet, Gentile, Poziello R., (86’ Gomez), Mazzei, Scaringella (88’ Kyeremateng). A disposizione: Costanzo, Cerone, Vivolo, Biasiol. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Teghille di Collegno

Marcatore: 76’ C. Poziello (G),

Vallo della Lucania – Match equilibrato all’avvio. Nel primo quarto d’ora persiste la fase di studio tra le due formazioni. Gara combattuta ma priva di occasioni da rete. Il caldo torrido che avvolto il comunale “Giovanni Morra” ha spinto l’arbitro Teghille, alla metà del primo tempo, a fischiare il cooling break per permettere ai ventidue giocatori di rinfrescarsi. Alla ripresa del gioco, al 34’, ci prova De Rosa ma D’Agostino non si fa sorprendere. Al 41’ cè la risposta della Gelbison ma l’azione si chiude con un nulla di fatto. Un minuto più tardi Ferrari si coordina bene ma non trova la rete. Al 45’ grande occasione per la squadra di casa, che però non riesce a sbloccare la gara. Sul capovolgimento di fronte Scaringella si presenta a tu per tu con D’Agostino che salva.

Nella ripresa, gli allenatori provano a muovere le pedine in campo con gli ingressi dalle panchine. Il risultato però resta inchiodato sullo 0-0. Soltanto al 72′ si registra una grande azione della Gelbison con Faella che si propone dal versante destro, si accentra e calcia ma trova l’opposizione della difesa ospite. Al 76′ i gialloblù passano in vantaggio grazie al capitano Ciro Poziello che, spintosi in avanti, ribadisce in rete una respinta del portiere. La Gelbison cerca di pareggiare ma prima Marchetti e poi Khoris falliscono due facili occasioni. Il triplice fischio finale sancisce la vittoria del Giugliano e il passaggio alla semifinale. Ora si attende il sorteggio per conoscere il nome dell’avversario (City Nova o Novara) e il campo di gioco (a Giugliano o in campo avverso) visto che la semifinale si gioca in gara secca sabato 11 giugno.

Le interviste

Al termine della gara vinta contro la Gelbison, il tecnico gialloblu Ferraro dichiara: “Siamo molto soddisfatti, vincere qui non è per nulla semplice, la Gelbison è identificata come una delle squadre che ha giocato il miglior calcio della categoria. Siamo stati ordinati, puliti, abbiamo rischiato pochissimo e vinto la partita. È una grande soddisfazione perché vincendo il nostro girone abbiamo messo un punto quantomeno per quanto riguarda il meridione, dimostrando di essere i migliori e che il girone G è davvero duro. Sono orgoglioso di questo ragazzi, della loro abnegazione e serietà, siamo felici di continuare a regalare gioie alla nostra società e ai nostri tifosi. Adesso guardiamo un passo alla volta, domani ci sarà il sorteggio e sabato la semifinale, sarà una gara secca e al termine dei novanta minuti potrebbero esserci i rigori. Vuol dire che dobbiamo stare sereni e tranquilli, consapevoli delle nostre capacità e di ciò che vogliamo ottenere”.

Per la Gelbison si presenta il tecnico Esposito che afferma: “C’è tanto rammarico per questa poule scudetto. Nelle due gare abbiamo fatto due buone prestazioni, ma siamo usciti con due risultati negativi. Questo ci fa capire che dobbiamo crescere, dobbiamo maturare perché giocando così non puoi segnare neanche un gol e non ottenere nemmeno un punto. I nostri avversari sono stati molto cinici e concreti. Per quanto riguarda la gara di oggi probabilmente nel primo tempo avremmo dovuto fare qualcosa in più, nel secondo tempo invece le occasioni le abbiamo avute ma le abbiamo fallite”.